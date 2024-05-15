Спрос россиян на отдых за рубежом летом резко вырос

Число бронирований россиянами отелей и апартаментов за рубежом на июнь за год выросло на 57% против 10% по России. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.

При этом доля зарубежных стран в общей структуре бронирований на начало лета также увеличилась – с 10% в прошлом году до 14% в текущем. Средняя стоимость забронированной ночи на июнь в отелях и апартаментах за рубежом составляет 8350 рублей – на 4% выше, чем в начале мая в прошлом году (8000 рублей).

Среди быстрорастущих направлений заметно выделяется Япония, спрос россиян на которую вырос почти в шесть раз.

«Спросу способствовало снятие ограничений на въезд для туристов. Это также позволило Японии войти в топ-10 востребованных направлений на июнь, в прошлом году она была на 15-м месте в аналогичном рейтинге», — отметили в пресс-службе сервиса.

Также заметный рост спроса россиян отмечается в некоторых странах СНГ: в Абхазии – в три раза, в Грузии – в 2,5 раза, в Казахстане – в два раза, в Белоруссии – на 56%, и по азиатским направлениям: в Китае – в четыре раза, в Индонезии – в три раза, в Таиланде – на 75%.

В десятку наиболее популярных направлений на июнь вошли:

● Белоруссия – средняя стоимость забронированной ночи составляет 5500 рублей,

● Абхазия – 5300 рублей,

● Турция – 10 100 рублей,

● Италия – 14 300 рублей,

● Грузия – 5800 рублей,

● Япония – 8000 рублей,

● Таиланд – 6600 рублей,

● Армения – 7000 рублей,

● Франция – 21 100 рублей,

● Испания – 13 100 рублей.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

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