Уровень воды в Тоболе у курганского села Звериноголовского поднялся на 94 см

Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовского, расположенного в Курганской области, достиг 893 см. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Звериноголовского муниципального округа.

В заявлении отмечается, что за последние шесть часов уровень воды в реке вырос на 94 см. При этом, если уровень воды на данном участке Тобола превышает 850 см, в регионе начинают фиксировать неблагоприятные явления. Опасные явления, в свою очередь, наступают в случае поднятия уровня воды до 1060 см.

«Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское с 14:00 часов (12:00 мск. — «Газета.Ru») поднялся на 94 см и составляет сейчас 893 см», — говорится в публикации.

8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной послужило стремительное ухудшение ситуации с весенним паводком.

На следующий день в четырех селах и одной деревне Курганской области была объявлена обязательная эвакуация граждан. Речь идет о населенных пунктах Звериноголовское, Озерное, Прорывное, Бугровое и Верхняя Алабуга.

Всего МЧС РФ прогнозирует затопление 62 населенных пунктов региона.

Ранее в Курганской области начали экстренно строить дополнительную дамбу для защиты от затопления.