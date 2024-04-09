Украинского омбудсмена и его жену уличили в покупке дорогих авто

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец и его жена купили два электромобиля Tesla в то время, когда на Украине действует военное положение. Об этом сообщает агентство Украинские новости, ссылаясь на декларацию омбудсмена за 2023 год.

По данным издания, в документе указано, что 21 мая 2022 года жена чиновника приобрела электромобиль Tesla Model 3 (2018 года выпуска). При этом сумма покупки в декларации не указана. Такая машина на вторичном авторынке стоит от $20 тысяч до $30 тысяч в зависимости от комплектации и состояния транспортного средства.

В середине июня того же года Лубинец купил себе электромобиль Tesla Model X (2018 года выпуска). Указанная в документе цена — 750 тысяч гривен ($19,3 тысяч).

По данным издания, до покупки электрокаров в семье омбудсмена было два автомобиля — Renault Trafic (2016 года выпуска) и Lexus LX 450 (2016 года выпуска).

Украинские СМИ часто пишут о том, что на фоне беспрецедентного падения экономики Украины и роста ее долговой зависимости от западных стран украинские чиновники продолжают богатеть и вести роскошную жизнь. Тем временем депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев недавно заявил, что госдолг страны за два года вырос на $50 млрд и достиг $143,7 млрд.

Ранее сообщалось, что дети мэра Киева готовили коктейль «Белый русский» на откровенной вечеринке в Гамбурге.