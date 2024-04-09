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Со здания в центре Риги сорвали украинский флаг

Baltnews: неизвестный сорвал украинский флаг со здания в центре Риги

Неизвестный мужчина сорвал флаг Украины, который находился на одном из зданий в центре Риги, соседствуя с латвийским флагом. Кадры случившегося опубликовало Baltnews.

На видео мужчина, у которого закрыто лицо, ломает конструкцию с украинским флагом, из-за чего полотнище оказывается на тротуаре. После этого он забирает камеру у человека, который его снимал, коротко бросает «Пошли» и быстро уходит.

По данным портала, латвийские силовики возбудили в отношении неизвестного уголовное дело по статье «Оправдание геноцида».

2 ноября в Латвии приговорили к году лишения свободы условно пророссийскую активистку и противницу нацизма Елену Крейле. Ее обвинили в оправдании военных преступлений из-за российского флага на окне квартиры и фразы в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Как рассказывала Крейле «Газете.Ru», сейчас на нее только «по политике» заведено больше 30 административных дел, и каждое дело — это штрафы и бесконечные переписки с судами.

Ранее немецкие СМИ сообщили о подростках, которые сорвали и уничтожили флаг Украины рядом с ратушей немецкого Висмара.

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