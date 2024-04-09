Депутат отметил слаженную работу госструктур в ликвидации последствий ЧС в Оренбуржье

Обстановка в Оренбургской области в связи с паводком остается напряженной, однако благодаря слаженной работе всех структур — МЧС, правительства региона и местных администраций обошлось без жертв. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Димов.

Парламентарий отметил, что в случае с подобным стихийным бедствием единственное, что в силах местных властей — это оперативное реагирование и сохранение жизней людей.

«В регионе создан оперативный штаб, который лично возглавил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Глава МЧС России взял ситуацию под личный контроль. Несколько раз в день проходит заседание комиссии по ликвидации ЧС, все ведомства включены в работу для анализа имеющихся рисков и выработка плана действий», — сказал Олег Димов.

По его словам, главное сейчас — обеспечить безопасность всех оренбуржцев, находящихся в зоне паводка.

«Хочу поблагодарить и волонтеров Единой России, и представителей бизнеса и общественных организаций, просто неравнодушных жителей за ту поддержку, которую они оказывают пострадавшим. Нашим соотечественникам из других регионов. Практически вся страна сейчас помогает Оренбуржью в этой кризисной ситуации», — добавил Олег Димов.

Он подчеркнул, что поступающая из разных регионов гуманитарная помощь сортируется и направляется в пункты временного размещения.

«Делается все, чтобы создать для людей максимально комфортные условия, насколько это возможно в нынешней ситуации», — заверил депутат.

Напомним, вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Затоплены оказались несколько тысяч зданий и домовладений. Местных жителей начали эвакуировать.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.