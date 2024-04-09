Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты объяснили россиянам, как защититься от мошенников в мессенджерах

Киберэксперт Каширский: есть четкие способы защиты от мошенников в мессенджерах

close
100%
Depositphotos

Чтобы защититься от действий мошенников, которые находят своих жертв с помощью мессенджеров, нужно не ограничиваться информацией из полученных сообщений. Важно также использовать средства защиты, встроенные в мессенджеры, рассказал эксперт по кибербезопасности гендиректор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в пресс-центре НСН.

Каширский привел в пример Telegram, пользователи которого могут включить двухфакторную авторизацию и облачный пароль. Но самым эффективным способом избежать обмана остается скепсис и осторожность, отметил он.

«Если вам пишут с аккаунта знакомого или вы получаете какой-то кружочек, надо остановиться, задуматься и не следовать по пути конкретных действий, которые вам предлагают сделать», — призвал специалист.

Звонить написавшему сообщение человеку нужно не в мессенджере, а уже по обычной связи, добавил он.

Еще один способ проверить, кто вышел на связь, — попросить человека написать еще одно сообщение или отправить «кружок» с ответом на вопрос, который не могут знать посторонние люди, отметил директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. Если человек отвечает с задержками или есть какие-то подозрения, то следующий шаг – звонок на настоящий номер собеседника, заключил он.

Напомним, в Госдуме россиян предупредили, что мошенники могут использовать запись голоса для заключения договоров или подтверждения финансовых операций. Причем одна из целей злоумышленников – запись голоса, содержащего ответ «да». Это позволяет мошенникам в будущем подтверждать финансовые операции.

Мошенники ранее обманули российского чемпиона ОИ на восемь миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами