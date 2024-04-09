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Женщина нашла в своем доме двухметрового крокодила

UPI: в США двухметровый крокодил заполз в дом женщины

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Suncoast News Network

В США женщина нашла в своем доме двухметрового крокодила, пишет издание UPI. Чтобы от него избавиться, ей пришлось вызывать спасателей.

Мэри Холленбэк рассказала, что была дома, когда услышала стук в дверь. Женщина не ждала гостей и подумала, что кто-то ошибся адресом. Тем не менее она пошла проверить, что произошло.

«Я встала с дивана и пошла к двери», — вспоминает Мэри.

Оказалось, в дом женщины пробрался аллигатор, который был около двух метров в длину. Американка призналась, что животное так сильно ее напугало, что она застыла на одном месте.

«Ему пришлось пройти два двора, перейти улицу и зайти в мой дом, но его никто не увидел, и это очень удивительно», — добавила она.

После этого Мэри вызвала спасателей, которые забрали хищника из дома. По словам специалистов, аллигатор, скорее всего, живет в ближайшем озере и вышел из него в поисках еды.

Ранее в США туристы перевернулись на лодке и застряли в реке с крокодилами.

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