Число контролируемых россиянами иностранных компаний рекордно выросло

По итогам отчетного 2022 года число иностранных компаний, контролируемых российскими резидентами, выросло рекордными за пять лет темпами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Количество иностранных компаний, которые контролируются россиянами (КИК), по состоянию на конец 2022 года выросло на 21%, до 45,6 тыс. Количество декларируемых КИК увеличивается ежегодно, а в 2022 году темпы их прироста стали рекордными с 2017 года (тогда было +33%). В 2021 году прирост составил 8%, в пандемическом 2020 году — 14%.

Из данных ФНС следует, что уведомления о наличии КИК за 2022 год предоставили более 18,3 тыс. налогоплательщиков. 82% — это физические лица, а доля российских юрлиц, контролирующих КИК, составила 18%.

По сравнению с предыдущим годом число уведомивших о контролируемых иностранных компаниях увеличилось на 10%. Соответственно, каждый отчитавшийся налогоплательщик в среднем имел доли в 2,5 КИК.

8 апреля ФНС сообщила, что число самозанятых россиян достигло 10 млн, их солидарный доход составил 3,6 трлн руб.

1 апреля ФНС раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами. По состоянию на 31 декабря 2023 года ФНС было известно о 539,1 тыс. налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. Показатель увеличился на 70%.

Ранее выручка Apple в России рекордно упала.