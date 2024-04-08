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Россиянин выиграл в лотерею миллионы рублей и не явился за призом

В Башкирии неизвестный выиграл миллионы рублей в лотерею и не явился за призом

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Depositphotos

Неизвестный житель Башкирии выиграл в лотерею миллионы рублей, но не явился за призом. Об этом сообщают «Пруфы» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

По информации издания, суперприз размером в два миллиона рублей разыграли 7 апреля в 854-м тираже государственной лотереи. Победителем стал житель Башкирии, который приобрел многотиражный билет на сайте, однако он так и не обратился за своим призом.

Отмечается, что для победы в лотерее нужно было угадать все числа в первом поле билета и одно во втором поле. По данным «Пруфов», россиянину позволили стать победителем числа 13, 16, 3, 11, 5, 18, 7 и 15 в первом поле, и 4 — во втором.

До этого американка выиграла $1,4 млн благодаря своему ребенку. Женщина использовала даты рождения своих детей, играя в лотерею, и однажды выяснила, что разбогатела.

Ранее победительница лотереи постирала выигрышный билет и осталась без $930 тысяч.

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