Шестилетний мальчик нашел пистолет бабушки и выстрелил в младшего брата

В штате Мичиган шестилетний мальчик случайно выстрелил в младшего брата из пистолета, найденного у бабушки. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в городе Гарфилд, полицию вызвали соседи, услышавшие звук выстрела. Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили в доме пятилетнего мальчика с огнестрельным ранением. Парамедики не смогли спасти пострадавшего.

Выяснилось, что в мальчика выстрелил его шестилетний брат, дети играли в спальне бабушки и нашли пистолет. Один из братьев случайно выстрелил в другого. Полиция штата решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионерки, владевшей оружием.

В Кизлярском районе Дагестана 14-летняя школьница взяла пневматическое оружие главы семьи и случайно выстрелила себе в голову. Подростка госпитализировали, проводится доследственная проверка.

Ранее в больницу Таганрога доставили раненого мальчика, в которого выстрелил друг.