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Шестилетний мальчик нашел пистолет бабушки и выстрелил в младшего брата

People: в США ребенок выстрелил в младшего брата из пистолета бабушки

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Shutterstock

В штате Мичиган шестилетний мальчик случайно выстрелил в младшего брата из пистолета, найденного у бабушки. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в городе Гарфилд, полицию вызвали соседи, услышавшие звук выстрела. Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили в доме пятилетнего мальчика с огнестрельным ранением. Парамедики не смогли спасти пострадавшего.

Выяснилось, что в мальчика выстрелил его шестилетний брат, дети играли в спальне бабушки и нашли пистолет. Один из братьев случайно выстрелил в другого. Полиция штата решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионерки, владевшей оружием.

В Кизлярском районе Дагестана 14-летняя школьница взяла пневматическое оружие главы семьи и случайно выстрелила себе в голову. Подростка госпитализировали, проводится доследственная проверка.

Ранее в больницу Таганрога доставили раненого мальчика, в которого выстрелил друг.

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