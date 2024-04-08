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В МЧС заявили, что паводок уже «на пороге» Оренбурга

В МЧС сообщили, что паводок подошел вплотную к Оренбургу

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Shutterstock/sunakri

Паводковая вода вплотную подошла к Оренбургу и находится буквально «на пороге» областного центра. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил руководитель ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

По словам Ситникова, в самом Оренбурге к настоящему времени вода зашла на территорию домов и домовладений очень незначительно, но «подбирается к областному центру уже очень-очень близко» и находится «где-то уже на пороге».

8 апреля в Оренбурге заявили о приближении уровня воды в Урале к опасной отметке. Уровень воды в реке Урал вырос до 893 см и стремится выше. Опасным для Урала считается уровень воды 930 см.

В тот же день власти Оренбуржья заявили, что угроза перелива существует на семи участках федеральных трасс. Ситуация находится на особом контроле.

Ранее в МЧС рассказали о ходе подготовки к аномальному половодью в Оренбуржье.

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