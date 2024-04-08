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Енот с детенышами провалился в вентиляцию дома в Ингушетии и застрял

Mash: енота с детенышами спасли из вентиляционной трубы в Ингушетии

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В Ингушетии спасатели вызволили из вентиляционной трубы семейство енотов. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.

Незваные гости появились в вентиляционной трубе в частном доме в Сунже. Енот с двумя детенышами застрял в металлической трубе и не мог выбраться наружу. Спасать семейство пришлось экстренным службам.

Сотрудники спасательного отряда «Эрши» сумели аккуратно достать из ловушки двух детенышей и самку енота. Напуганных зверей поместили в коробку, куда их отправят в дальнейшем — пока неизвестно.

Истощенного и заклеванного воронами детеныша тюленя нашли на льду Финского залива. Животное заметил полицейский, который вызвал волонтеров Фонда друзей балтийской нерпы. Ветеринарные врачи, обследовавшие животное, установили, что детеныш тюленя весит всего 10 кг, он также заражен паразитами. Вероятно, детеныш потерял мать.

Ранее женщина перепутала помпон от шапки с ежом, покормила его и отнесла ветеринарам.

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