Спасатели Петербурга достали из Невы выжившую девушку с резаными ранами

В Петербурге спасли девушку, оказавшуюся в Неве. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сотрудники экстренных служб узнали о произошедшем после того, как к ним обратился очевидец. Он гулял по Пироговской набережной и заметил человека с рюкзаком, которого быстро уносило течением.

Девушку оперативно достали из воды. Пострадавшая оказалась уроженкой Рязани, которая проживает в Невском районе Петербурга. Россиянку направили в Мариинскую больницу. Предварительно, она попала в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. По какой причине она оказалась в воде, неизвестно.

Как сообщает 78.ru, у девушки диагностировали переохлаждение средней степени тяжести, резаные раны обоих предплечий и левой голени, а также алкогольную интоксикацию легкой степени. На данный момент она находится в реанимации.

В беседе с журналистами очевидец рассказал, что каких-либо подозрительных лиц в момент, когда он увидел девушку, на мосту не было.

Ситуацией заинтересовались правоохранители. На данный момент проводится проверка.

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