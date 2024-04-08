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В России узнали об указании западным СМИ не писать о жертвах теракта в «Крокусе»

МИД: западным СМИ поручили молчать о числе жертв теракта в «Крокусе»

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Западным СМИ поручили ничего не писать о числе жертв теракта в концерном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, не освещать реакцию простых граждан на трагедию. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В пресс-релизе подчеркивается, что этот указ придает особую циничность попыткам стран Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов теракте и от тех, кому произошедшее было выгодно.

В МИД считают, что соответствующее поручение было дано западным СМИ с целью не показывать сочувствие и гуманизм в отношении россиян.

В министерстве отметили, что сразу после теракта западные медиа и чиновники организовали пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб. Так, СМИ поручили тиражировать версию, что в организации атаки участвовало Исламское государство*, отрицать связь исламистов с Киевом и западными спецслужбами, дискредитировать итоги расследования и продвигать теорию о «причастности российских спецслужб».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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