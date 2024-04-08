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В Париже произошел взрыв в многоэтажке

Parisien: в результате взрыва в многоэтажном доме Парижа погибли три человека

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

На востоке Парижа три человека погибли в результате взрыва и пожара на седьмом этаже девятиэтажного дома. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Инцидент произошел вечером 7 апреля на улице Шаронн в 11-м округе города. По словам местных жителей, они слышали взрыв. Как заявил изданию заместитель главы окружной администрации Люк Лебон, в этом доме отсутствует газовое оборудование. Причину случившегося еще предстоит установить.

Тела двух человек были обнаружены в квартире, где произошел пожар. Третий мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры, чтобы спастись от огня. Медики пытались реанимировать его, однако это не помогло. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Жителей дома эвакуировали на время работы экстренных служб.

8 марта сообщалось, что в греческом городе Пирей произошел взрыв на парковке рядом с заправочной станцией.

До этого в одном из зданий Парижа взорвался газ.

Ранее в Дагестане газ взорвался в жилом многоквартирном доме.

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