Губернатор Курганской области обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы

Местные жители в районе курганской Вороновки крали грунт с дамбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В садоводствах, расположенных в микрорайоне Вороновка в Кургане, объявили превентивную эвакуацию. Местных жителей попросили срочно покинуть дома.

Шумков со ссылкой на коллег заявил, что во многих местах грунт с дамбы растаскивался местными жителями на свои участки. По словам чиновника, власти приняли решение повысить уровень дамбы и засыпать проезды.

Также он поручил администрации Кургана проинспектировать другие участки дамбы на предмет возможных прорывов и закрыть проезды и перепуски.

7 апреля мэр Орска Василий Козупица предупредил жителей о выходе реки Елшанки из берегов в районе улицы Щорса.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.