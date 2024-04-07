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Мошенники атаковали пострадавших от наводнения в Орске

Мэр Орска Козупица предупредил о мошенниках, предлагающих помощь от его имени

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Depositphotos

Мошенники, предлагающие помощь от имени мэра Орска, атаковали пострадавших от наводнения. Об этом глава города Василий Козупица предупредил в своем Telegram-канале.

По информации Козупицы, злоумышленники рассылают в Telegram информацию о моментальных выплатах 5 тысяч рублей всем пострадавшим от наводнения от его имени. Мэр Орска призвал граждан быть внимательнее и не поддаваться на уловки аферистов.

Глава города отметил, что подать заявление на оказание помощи можно через МФЦ или на портале Госуслуги. По его словам, в Орске организованы выездные бригады работников МФЦ — они работают в пунктах временного содержания. Городская администрация занимается формированием списков пострадавших.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней наблюдалась уже несколько дней. Гидротехническое сооружение пытаются срочно залатать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее стало известно, что более тысячи человек находятся в пунктах временного размещения в Орске.

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