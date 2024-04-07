В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.

Отмечается, что в 08:46 по времени UTC (11:46 мск) землетрясение произошло в 117 километрах к северо-востоку от городского уезда Арал. Очаг залегал на глубине 24 километров.

4 апреля в Китае также произошло землетрясение магнитудой 5,5. В тот раз это случилось в провинции Цинхай на северо-западе страны.

Также сейсмологи зарегистрировали землетрясение у северного побережья японского острова Хонсю. Эпицентр природного катаклизма располагался в акватории Тихого океана к востоку от префектуры Аомори. Магнитуда подземных толчков составила 5,5. При этом очаг землетрясения залегал на глубине всего 10 км.

6 апреля новое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в американском штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка.

Ранее в ООН рассказали о влиянии землетрясения на работу штаб-квартиры организации.