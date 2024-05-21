Суд отправил на лечение новокузнецкого маньяка Спесивцева по новым доказанным убийствам

Суд в Кузбассе отправил серийного убийцу Александра Спесивцева на принудительное лечение. Об этом сообщила прокуратура Кемеровской области во «ВКонтакте».

Выяснилось, что следствие доказало причастность маньяка к убийству еще 15 человек, среди которых 11 — дети. До этого было доказано всего лишь четыре эпизода жестокой расправы.

В ведомстве уточнили, что маньяк будет принудительно лечиться в медицинской организации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

В 90-х годах Спесивцев с помощью своей матери заманивал к себе в квартиру в Новокузнецке детей и подростков, после чего долгое время истязал их, убивал и ел. Останки его мать выносила в ведре и выбрасывала.

До этого мужчину, обливавшего химикатами жительниц поселка городского типа Монино в Московской области, отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее в зоне СВО встретились маньяк-расчленитель и каннибал.