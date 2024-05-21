В Финляндии призвали отказаться от «царской» железнодорожной колеи

Финляндии необходимо перейти с «царской» железнодорожной колеи на европейскую. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.

«По мнению министра транспорта и коммуникаций, отход от «царской» ширины колеи актуален как никогда… Ранне отметила изменение ширины колеи до европейского стандарта. Для этого как никогда актуален планируемый переход Финляндии от «царской» шкалы к европейской», — говорится в сообщении издания.

По ее словам, страны Северной Европы имеют схожие взгляды на развитие инфраструктуры. Государства стремятся к тому, чтобы транспортная система обслуживала гражданские и военные перевозки, отметила она.

Транспортная инфраструктура Финляндии теперь «будет подключена» к инфраструктуре НАТО, добавила министр.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил открытие границы с РФ. По словам финского политика, открытия границы на российской стороне ждут тысячи человек. Условием для открытия границы Орпо назвал принятие законопроекта о возвращении просителей убежища в Россию. Причиной закрытия границы в Хельсинки назвали якобы производимое РФ выдворение беженцев, желающих попасть с ЕС, на территорию Финляндии.

Ранее премьер Финляндии назвал ситуацию на Украине критической.