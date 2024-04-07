Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма ущерба жилью от наводнения в Оренбуржье

Минстрой: ущерб жилью из-за потопа в Оренбуржье может превысить 21 млрд рублей

close
100%
РИА Новости

Ущерб жилому сектору в результате половодья в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей. Об этом заявил заместитель главы Минстроя РФ Александр Ломакин, чьи слова передает ТАСС.

«Предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей», – сказал Ломакин, отметив, что расчет ущерба производится с учетом установленной Минстроем России стоимости 1 кв. м. жилья.

7 апреля оперативные службы сообщили, что количество затопленных жилых домов в Оренбургской области продолжает расти — согласно последним данным, оно достигло почти 6,3 тысячи. Отмечается также, что энергоснабжение нарушено в 8,8 тыс. жилых домов региона, эвакуированы более 4 тыс. жителей.

В Сбербанке пообещали провести реструктуризацию кредитов и оказать помощь пострадавшим в результате наводнения в Оренбургской области.

Ранее власти заявили о наихудшем сценарии с наводнением в Орске.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами