Названа сумма ущерба жилью от наводнения в Оренбуржье

Ущерб жилому сектору в результате половодья в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей. Об этом заявил заместитель главы Минстроя РФ Александр Ломакин, чьи слова передает ТАСС.

«Предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей», – сказал Ломакин, отметив, что расчет ущерба производится с учетом установленной Минстроем России стоимости 1 кв. м. жилья.

7 апреля оперативные службы сообщили, что количество затопленных жилых домов в Оренбургской области продолжает расти — согласно последним данным, оно достигло почти 6,3 тысячи. Отмечается также, что энергоснабжение нарушено в 8,8 тыс. жилых домов региона, эвакуированы более 4 тыс. жителей.

В Сбербанке пообещали провести реструктуризацию кредитов и оказать помощь пострадавшим в результате наводнения в Оренбургской области.

Ранее власти заявили о наихудшем сценарии с наводнением в Орске.