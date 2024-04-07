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Стало известно, когда Турция введет визовый режим с Таджикистаном

В Турции с 20 апреля начнет действовать визовый режим для граждан Таджикистана

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Depositphotos

Власти Турции вводят визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Об этом сообщил представитель департамента информации таджикского МИДа, слова которого передает РИА Новости.

«С 20 апреля 2024 года Турция вводит визовую систему для граждан Таджикистана. Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере 6 апреля по дипломатическим каналам», — заявил собеседник агентства.

С 2021 года граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там 90 дней.

6 апреля сообщалось, что Турция запретила гражданам Таджикистана въезжать в страну без визы. Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Причины решения не указывались.

Позже официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что страна рассматривает вопрос введения визового режима для граждан Турции.

Ранее Таджикистан осудил заявления о вербовке наемников в стране для Украины.

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