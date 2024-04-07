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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Гидрометцентр: в Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 16 градусов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Облачная погода без осадков и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 7 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 14-16°C. В ночь на понедельник столбики термометра могут опуститься до плюс 6°C.

Ветер будет дуть юго-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление прогнозируется до 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в выходной температура будет колебаться от 12 до 17°C выше нуля, в ночь на понедельник возможно похолодание до плюс 4°C.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что москвичей в ближайшие дни ждет июньская погода.

В конце марта в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры.

До этого синоптик назвал срок исчезновения снежного покрова в Москве.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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