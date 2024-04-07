Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода без осадков и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 7 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 14-16°C. В ночь на понедельник столбики термометра могут опуститься до плюс 6°C.

Ветер будет дуть юго-западный, западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление прогнозируется до 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в выходной температура будет колебаться от 12 до 17°C выше нуля, в ночь на понедельник возможно похолодание до плюс 4°C.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что москвичей в ближайшие дни ждет июньская погода.

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