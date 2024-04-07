В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В красную зону на карте тревог попали Днепропетровская и Харьковская области.

Накануне на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В ночь на 5 апреля украинское издание «Общественное» сообщило о нескольких взрывах на территории Одесской области. Позже национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что расположенные в регионе объекты инфраструктуры подверглись атаке со стороны российских войск. В результате несколько объектов энергетики получили повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.