В поселке Никель в Орске началась срочная эвакуация жителей в связи с паводком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«В поселке Никель Орска проводится срочная эвакуация. На месте работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам», — сказано в заявлении.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее было названо число подтопленных домов в Орске.