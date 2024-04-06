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В Москве арестовали топ-менеджера «Телеспорт груп» по делу о мошенничестве

Владельца компании «Телеспорт груп» Петра Макаренко отправили под домашний арест

Гагаринский суд Москвы заключил под стражу генерального директора «Телеспорт груп» Петра Макаренко по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования в отношении генерального директора ООО «Телеспорт груп» Макаренко Петра Владимировича об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 30 суток», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Макаренко предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

АО «Телеспорт груп» (TeleSport Group) – крупнейший в РФ оператор в сфере спортивного маркетинга. Компания занимается привлечением спонсоров для федераций и чемпионатов по различным видам спорта в РФ и других странах. Также «Телеспорт груп» выступает одним из обладателей прав на показ спортивных событий.

Накануне в Ижевске задержали прокурора, который работал в отделе по надзору за следствием, по подозрению в мошенничестве.

Ранее напавшего на губернатора Мурманской области арестовали на два месяца.

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