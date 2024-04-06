После прорыва дамбы в Орске эвакуированы более 1100 местных жителей

В городе Орске Оренбургской области после прорыва дамбы и начала наводнения эвакуировали свыше 1120 местных жителей, среди них — 331 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России в официальном Telegram-канале.

«Эвакуированы 1121 человек, из них — 331 ребенок», — указывается в публикации.

Согласно последним данным ведомства, в пунктах временного размещения (ПВР) зарегистрированы 283 орчанина, включая 77 несовершеннолетних. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых участков.

По информации МЧС, спасатели вывозят не только людей, но и животных, для оперативности используются два беспилотника, в готовности к применению два спасательских вертолета Ми-8.

Для перекачки воды применяются комплекс «Шквал» до 350 л/с и насосно-рукавный автомобиль МЧС. К ликвидации последствий привлечены около 600 спасателей и 160 единиц техники.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее в Оренбуржье оценили угрозу подтопления новых микрорайонов Орска.