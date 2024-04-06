Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся выше критического

К утру 6 апреля уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица, передает РИА Новости.

По его словам, опасным уровнем реки считается 7 метров. 9,27 метров — это уровень выше критического, поэтому дамба не выдержала.

Козупица отметил, что ситуация стремительно развивается не в лучшую сторону, и происходит выход воды на поверхность, где расположены жилые дома.

5 апреля в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют.

По состоянию на утро 6 апреля в пунктах временного размещения в Орске Оренбургской области, где часть города попала в зону затопления после прорыва дамбы, собрались 235 человек.

Ранее в Орске начали формировать списки пострадавших при прорыве дамбы.