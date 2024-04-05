Названо число заявлений на выплаты после теракта в «Крокусе» москвичей

Заммэра Москвы Анна Ракова сообщила о 450 заявках на выплаты после теракта в «Крокус Сити Холле» москвичах. С этими словами она выступила в эфире телеканала »Россия-24».

По словам Раковой, две трети заявок уже удовлетворены.

До этого глава СК РФ заслушал доклад о ходе расследования атаки на «Крокус».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».