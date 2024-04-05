ВСУ обстреляли село в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако, по предварительным данным, частично повреждены одиннадцать жилых домовладений, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника, три легковых автомобиля, заявил чиновник.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

5 апреля Богомаз также сообщал, что украинские военные совершили обстрел поселка Суземки в Брянской области.

По его словам, трое местных жителей получили ранения. Также повреждения получили административное здание, храм и несколько легковых автомобилей.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Агро-Белогорье» — один из крупнейших агрокомплексов России, который находится в Белгородской области.

Ранее в Кремле объяснили идею Путина о создании «санитарной зоны» между Россией и Украиной.