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ВСУ обстреляли село в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Чуровичи со стороны ВСУ

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако, по предварительным данным, частично повреждены одиннадцать жилых домовладений, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника, три легковых автомобиля, заявил чиновник.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

5 апреля Богомаз также сообщал, что украинские военные совершили обстрел поселка Суземки в Брянской области.

По его словам, трое местных жителей получили ранения. Также повреждения получили административное здание, храм и несколько легковых автомобилей.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Агро-Белогорье» — один из крупнейших агрокомплексов России, который находится в Белгородской области.

Ранее в Кремле объяснили идею Путина о создании «санитарной зоны» между Россией и Украиной.

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