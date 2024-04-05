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Школьник нашел римский браслет, которому 2000 лет

Daily Star: 12-летний школьник из Англии нашел 2000-летний римский браслет

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Shutterstock

В Англии 12-летний школьник нашел 2000-летний римский браслет, пишет Daily Star.

Роуэн Браннан гулял вместе с матерью Амандой, когда нашел золотой браслет. Мальчик взял находку с собой, чтобы определить, настоящее ли это золото. Украшение так и лежало в шкафу, пока к ним в дом не пришел парикмахер, который должен был подстричь Аманду.

Семья знала, что мужчина тоже увлекается раскопками, поэтому Роуэн показал ему браслет. Заинтригованный стилист сфотографировал изделие и посоветовал обратиться к экспертам, так как вещь выглядела старой.

«Мы отнесли браслет к ювелиру», — рассказал школьник.

После этого находку изучили в Британском музее, где установили, что браслету примерно 2000 лет и принадлежал он, скорее всего, римскому солдату.

«Это римский браслет типа первого века. Как мы понимаем, он был вручен римскому солдату в знак уважения, доблести и службы», — добавила Аманда.

Роуэн сообщил, что браслет хранится в его доме, потому что семья не захотела отдавать его в музей.

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