Задержанный объяснил, зачем он напал с ножом на губернатора Мурманской области Чибиса

Мужчина, задержанный за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, объяснил свои действия неприязнью. Он был допрошен следователями, сообщает пресс-служба СК.

Мужчина рассказал, что лично не был знаком с губернатором. Отмечается, что он ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью. Ему назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.

На чиновника неизвестный напал с ножом и ранил его в живот после встречи с избирателями в Апатитах. Главе региона провели операцию. Нападавшего задержали на месте, он ранен в ногу. По предварительным данным, это местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности, но не состоящий в ПНД, хотя в своих первоначальных показаниях он якобы называл мотивом нападения некий «голос в голове».

Сразу после нападения пострадавший оставался в сознании и смог даже сам дойти до машины, его оперативно доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где провели операцию, которая длилась более часа. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы его жизни нет.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о нападении на губернатора Мурманской области.