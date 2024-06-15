В МИД Саудовской Аравии оценили процесс урегулирования конфликта на Украине

Руководитель Министерства иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что любой заслуживающий доверия мирный процесс, который направлен на урегулирование российско-украинского конфликта, требует участия России. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что королевство считает важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам, которые требуют сложных компромиссов в рамках дорожной карты, ведущей к разрешению конфликтов.

Принц выразил надежду на то, что итоги саммита в Швейцарии по Украине будут отражать вышеописанные цели.

До этого президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без участия Российской Федерации.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России проходит на швейцарском курорте Бюргеншток.

15 июня премьер-министр Италии Джорджа Мелони связала перспективу разблокировки российских активов с мирным процессом по Украине и компенсациями Киеву.

Ранее Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».