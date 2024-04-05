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Медики оказывают помощь напавшему на губернатора Мурманской области

В СКР сообщили, что оказывается медпомощь напавшему на губернатора Чибиса

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Павел Бедняков/РИА Новости

Медицинская помощь понадобилась мужчине, задержанному по подозрению нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Ангелину Тенце.

«Задержанный находится в медицинском учреждении, так как при задержании он был ранен», — пояснила Тенце.

По ее данным, задержанный является местным жителем.

До этого СКР уже сообщил, что задержанный был ранен при задержании в ногу.

Как пишет Telegram-канал 112, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса зовут Александр Быданов, ему 42 года. По информации источника канала, мужчина сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Тем не менее следователи пытаются понять мотивы покушения на губернатора Чибиса. Отмечается, что жизни мурманского губернатора ничего не угрожает, Чибису оказывается медицинская помощь. На месте покушения работают сотрудники Следственного комитета.

Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что операция Чибиса завершена.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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