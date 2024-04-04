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В Челябинской области девочка выпала из окна седьмого этажа, пока бабушка была в квартире

В Копейске семилетняя девочка получила серьезные травмы, выпав из окна

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Челябинской области маленького ребенка обнаружили под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщает сообщество «Копейск | Новости» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Короленко. В квартире находилась бабушка семилетней девочки, но в момент произошедшего она ушла в другую комнату.

Младший член семьи тем временем решил посмотреть в окно и понять, идут ли домой родители. Девочка встала на подоконник, открыла окно седьмого этажа и не удержалась. В результате ребенок выпал и приземлился около дома. Приехавшие на место медики помощь пострадавшей не смогли.

До этого в Казани из окна выпал восьмиклассник. Известно, что у подростка не было каких-либо конфликтов с родителями, он занимал призовые места на соревнованиях. Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливают правоохранители.

Ранее в Екатеринбурге девушка выпала из окна 20-го этажа и выжила.

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