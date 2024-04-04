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В Новосибирске оштрафовали женщину, которая залила бюллетени зеленкой

Жительница Новосибирска заплатит штраф за 11 испорченных бюллетеней

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Александр Кряжев/РИА Новости

Жительница Новосибирска, испортившая бюллетени на выборах президента, получила штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установил суд, 15 марта Екатерина Болдырева пришла на избирательный участок №1903, расположенный в здании школы №140. Она достала приготовленный раствор бриллиантовой зелени (зеленки) и вылила его на стол, где лежали документы избирательной комиссии. Таким образом женщине удалось испортить 11 бюллетеней и две книги со списками избирателей.

На Болдыреву составили протокол за нарушение порядка работы избирательной комиссии, сегодня мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении местной жительницы, и признал ее виновной. Подсудимая также признала вину в совершенном правонарушении и заявила, что совершила противоправное деяние по просьбе незнакомого мужчины, который взамен ей ничего не обещал. Теперь Болдырева должна оплатить штраф в размере 4000 рублей.

Ранее россиянина оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенную надпись на бюллетене.

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