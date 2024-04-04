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В Курске начался пожар из-за сбитого украинского БПЛА

Старовойт: в Курске начался пожар у Центрального рынка из-за сбитого дрона ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Курске начался пожар в районе Центрального рынка из-за сбитого дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка», — написал глава региона.

Он уточнил, что оперативные службы уже выехали на место происшествия.

Старовойт напомнил жителям, что приближаться к обломкам ракет и беспилотников опасно, надо сразу же сообщить о находке по телефону «112».

По словам губернатора, затем в небе над Курском сбили еще три украинских дрона.

«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске», — рассказал Старовойт.

Он обратил внимание, что по предварительным данным местные жители во время атаки дронов не пострадали.

Вечером в четверг, 4 апреля, в Курской области объявили опасность атаки беспилотников.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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