В Курске начался пожар из-за сбитого украинского БПЛА

В Курске начался пожар в районе Центрального рынка из-за сбитого дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка», — написал глава региона.
Он уточнил, что оперативные службы уже выехали на место происшествия.
Старовойт напомнил жителям, что приближаться к обломкам ракет и беспилотников опасно, надо сразу же сообщить о находке по телефону «112».
По словам губернатора, затем в небе над Курском сбили еще три украинских дрона.
«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске», — рассказал Старовойт.
Он обратил внимание, что по предварительным данным местные жители во время атаки дронов не пострадали.
Вечером в четверг, 4 апреля, в Курской области объявили опасность атаки беспилотников.
Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.