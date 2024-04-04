Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС

Энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза». Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне отключения резервной линии, сообщает ТАСС.

По словам Гросси, причины отключения резервной линии энергоснабжения в 330 кВ на Запорожской АЭС стоят под вопросом. При этом отмечает, что отключение произошло после сообщений о военной активности в регионе.

«Причина последнего сбоя не была установлена сразу, он последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами», – указано в заявлении на сайте организации.

4 апреля сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ.

22 марта отключалась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», обеспечивавшая электроснабжение Запорожской АЭС.

Ранее Мишустин назначил Владислава Исаева генеральным директором Запорожской АЭС.