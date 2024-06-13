В АП появились новые управления, которые будут курировать помощники Путина

В структуре администрации президента (АП) Российской Федерации появились новые управления, которые, судя по всему, будут курировать некоторые помощники главы государства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По имеющимся сведениям, Алексей Дюмин станет курировать обновленное управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета и управление по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Владимир Мединский получит в свое ведение управление по государственной политике в гуманитарной сфере. Николай Патрушев будет куратором управления по вопросам национальной морской политики.

Глава администрации президента Антон Вайно в течение трех месяцев предоставит Владимиру Путину проекты положений о новых управлениях.

До этого сообщалось, что Путин утвердил новую структуру управлений своей администрации.

Ранее Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах.