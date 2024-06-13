Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В АП появились новые управления, которые будут курировать помощники Путина

«Ъ»: новые управления в АП будут курировать помощники Путина

close
100%
Shutterstock

В структуре администрации президента (АП) Российской Федерации появились новые управления, которые, судя по всему, будут курировать некоторые помощники главы государства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По имеющимся сведениям, Алексей Дюмин станет курировать обновленное управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета и управление по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Владимир Мединский получит в свое ведение управление по государственной политике в гуманитарной сфере. Николай Патрушев будет куратором управления по вопросам национальной морской политики.

Глава администрации президента Антон Вайно в течение трех месяцев предоставит Владимиру Путину проекты положений о новых управлениях.

До этого сообщалось, что Путин утвердил новую структуру управлений своей администрации.

Ранее Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами