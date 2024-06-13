В одном из регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Также тревога действует на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

До этого в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошел взрыв.

Подробности происходящего не приводятся.

Накануне стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье зафиксирован прилет снаряда по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местную администрацию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове сообщали о взрыве.