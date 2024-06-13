Тайвань зафиксировал приближение 23 летательных аппаратов КНР

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 23 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство острова, передает ТАСС.

Уточняется, что 19 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в восточной и юго-западной частях острова.

Для слежения за целями армия Тайваня задействовала авиацию, корабли и также наземные зенитные ракетные комплексы.

До этого официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявляла, что никакое вмешательство в вопрос вокруг Тайваня недопустимо.

4 июня президент США Джо Байден не исключил, что солдаты Соединенных Штатов вмешаются в возможный конфликт материкового Китая и Тайваня.

27 мая председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

Ранее в Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня.