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Глава Минприроды заявил, что расследование прорыва дамбы в Орске закончится в конце июня

Министр Козлов: расследование прорыва дамбы в Орске завершится в конце июня

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что подведение итогов расследования прорыва дамбы в Орске ожидается в конце июня. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Козлова, расследованием причин аварии, которая произошла на комплексе гидротехнических сооружений в Орске Оренбургской области, занимается комиссия Ростехнадзора. В ее состав входят представители Росводресурсов, МЧС России, муниципалитета и организации, которые эксплуатировали дамбу.

Глава Минприроды отметил, что предстоит определить, являлись ли причиной аварийной ситуации недостатки в проектировании дамбы или дело было в недочетах при реализации мероприятия. Комиссия уже изучила фактическую обстановку на месте аварии, сейчас анализируется собранная информация и опрашиваются ответственные лица.

Результаты расследования комиссии станут известны в конце следующего месяца.

До этого сообщалось, что в России упростят условия получения компенсаций в случае ЧС.

Ранее сообщалось, что Минприроды разработает план по защите Орска от затоплений.

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