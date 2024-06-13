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Пленный ВСУ помогал российским войскам эвакуировать раненых в Новомихайловке

ТАСС: украинский пленный помогал ВС РФ эвакуировать раненых солдат ВСУ

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Francisco Seco/AP

Пленный украинский солдат помогал российским бойцам эвакуировать раненого украинского военнослужащего из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты группировки Тихоокеанского флота с позывным «Перец», передает ТАСС.

Он рассказал, что после пополнения позиций ВСУ на семь новых солдат российские войска начали атаковать. Один из украинских солдат был взят в плен, другой получил ранения.

«Так вот, один из этих двоих помогал нам эвакуировать своего раненого сослуживца. Кстати, говорил исключительно на русском языке», — сказал военнослужащий.

По его словам, многие пленные жалуются, что мобилизованным за отказ отправляться на передовую часто угрожают, в том числе расправой над близкими.

До этого пленный боец мехбригады ВСУ Андрей Мирошниченко рассказал, что украинские военные, находящиеся в хороших отношениях с командованием, за деньги получают отпуска и прочие послабления.

Незадолго до этого попавший в плен украинский солдат Александр Журавель заявил, что группа плохо подготовленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась исполнять приказ командования, не пойдя на штурм, за что ее попытались судить.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ заявил, что новобранцы ВСУ из-за плохой подготовки попадают в плен.

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