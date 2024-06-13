Комнатные растения имеют дома 80% россиян

Домашние растения есть у 80% россиян. Причем существенной разницы в интересе к данному занятию между мужчинами (74%) и женщинами (84%) нет. Это показало исследование РОМИР и Fix Price, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Увлечение растениеводством у россиян увеличивается по мере взросления: растения дома есть у 70% молодежи 18-24 лет, у 72% людей в возрасте 25-34, у 79% в возрасте 35-44, у 84% в возрасте 45-54 и у 89% представителей старшего поколения 55-64 лет.

Говоря о видах домашних растений, кроме традиционных комнатных растений (67%) россияне также выращивают у себя дома зелень (11%) и овощи и фрукты (12%) для употребления в пищу. Еще у 8% дома есть искусственные растения.

Больше всего растений зафиксировано у жителей Северо-Западного федерального округа. Там более 10 растений дома имеют 58% опрошенных. На втором и третьем местах — жители Уральского (40%) и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (39%). В домах и квартирах в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах наиболее часто встречается от 2 до 5 растений (46%, 45% и 41% соответственно).

70% россиян заводят растения для украшения своего дома, а также ради эстетического удовольствия. 23% жителей России снимают стресс с помощью домашнего растениеводства, большинство таких любителей проживает в Дальневосточном округе (33%) и Москве (24%). Для такой же доли опрошенных (23%) — в основном москвичей (30%) и людей с высоким доходом (33%) — это хобби.

«Интересно наблюдать, как меняется отношение россиян к домашним растениям. Это уже не просто дань моде, а осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, экологичности и душевного комфорта. Наше исследование показало, что растения в доме сегодня — это и элемент дизайна, и способ снять стресс, и даже возможность обеспечить себя свежей зеленью», — прокомментировала Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами РОМИР.

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