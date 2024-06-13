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Канада начала передачу БТР Украине

Канада начала передачу Украине 50 новых бронетранспортеров

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Global Look Press

Руководитель министерства обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава отправила на Украину первые четыре бронетранспортера (БТР) из обещанных 50. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что первые отправленные БТР имеют модификации санитарной машины.

Блэр подчеркнул, что летом 2024 года украинские военные пройдут курс обучения канадскими БТР, которые конструктивно схожи с американскими Stryker.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине станут обязательными для стран НАТО.

«Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными», — сказал он.

Также Столтенберг заявил, что министры обороны альянса на заседании 13 июня утвердят план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год. Генсек НАТО подчеркнул, что члены альянса должны поставлять $40 млрд военной помощи Украине ежегодно. Он отметил, что необходимо «сохранить этот минимум столько, сколько потребуется».

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО назвали условие для вступления Украины в альянс.

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