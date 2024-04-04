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Помощница депутата Делимханова заявила, что в машине племянника сенатора не было оружия

Помощница Делимханова сообщила, что Иса Геремеев вез лазертаг-оборудование

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РИА Новости

В автомобиле племянника сенатора Сулеймана Геремеева Исы было не оружие, а оборудование для игры лазертаг. Об этом «Газете.Ru» сообщила помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина, комментируя информацию о задержании Исы Геремеева за перевозку огнестрельного оружия без разрешительных документов. Она пояснила, что Иса попал в ДТП, именно поэтому его авто досмотрели сотрудники ДПС.

«Подробности ДТП, к сожалению, мне неизвестны. Это был гражданский автомобиль. Оружия в его (Исы. – «Газета.Ru») автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг. Были соревнования», — сказала Лазина.

4 апреля РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, сообщило, что сотрудники ДПС обнаружили в багажнике Mercedes-Benz S650, за рулем которого был Иса Геремеев, огнестрельное оружие без разрешительных документов. По данным журналистов, это были семь пистолетов, четыре автомата, и 701 патрон к оружию.

Сулейман Геремеев является сенатором от Чечни с июня 2011 года. В 2021 году он стал членом комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил чеченским чиновникам заняться благотворительностью.

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