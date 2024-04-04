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Столтенберг заявил о нежелании НАТО становиться стороной конфликта на Украине

Йенс Столтенберг: НАТО не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину

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Paul Hanna/Reuters

Североатлантический альянс не намерен отправлять свои войска на Украину и становиться непосредственным участником конфликта. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Руководитель организации отметил, что в данный момент альянс не является стороной украинского конфликта и не планирует становиться ей в будущем. По его словам, НАТО помогает Украине только ради ее самообороны.

«У нас нет планов отправлять войска на Украину, таких запросов не было от Украины», — подчеркнул Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран — членов организации.

При этом он добавил, что Киев призывает своих зарубежных партнеров поставлять вооружения в зону боевых действий.

4 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика не предвидит своего непосредственного участия в украинском конфликте. Таким образом он прокомментировал высказывание французского президента Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки западных войск на Украину.

Ранее в Великобритании исключили возможность отправки войск НАТО в зону украинского конфликта.

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