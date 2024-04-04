В Подмосковье расширили меры поддержки участников спецоперации

Поддержка участников спецоперации — разноплановая, комплексная работа, которая требует пристального внимания и новых решений. Об этом, комментируя принятые на заседании Московской областной Думы законы, касающиеся поддержки участников спецоперации, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Важно делать все необходимое, чтобы и на линии боевого соприкосновения, и в мирной жизни наши бойцы чувствовали заботу, имели надежную опору», — сказал глава региона.

Андрей Воробьев отметил, что найти подходящую работу после возвращения из зоны СВО — один из серьезных вызовов, не всем удается быстро решить этот вопрос.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил перед местными властями задачу — оказывать содействие участникам спецоперации и на этом этапе: помогать с трудоустройством, переобучением, организацией своего дела.

«Сегодня на заседании Мособлдумы принят закон, который будет мотивировать работодателей в Подмосковье принимать на работу ветеранов боевых действий. Их опыт и профессиональные качества обязательно должны быть востребованы», — сказал губернатор.

Также он добавил, что теперь каждый участник спецоперации или один из членов его семьи будет иметь возможность бесплатно провести газ в дом в рамках президентской программы. Для этого нужно лишь подать заявку на региональном портале госуслуг.

«Надеюсь, что многие семьи таким образом улучшат свои бытовые условия, почувствуют нашу поддержку», — подытожил Воробьев.

4 апреля депутаты Мособлдумы приняли закон, устанавливающий квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Для работодателей, численность сотрудников которых составляет более 100 человек, квота для приема на работу ветеранов боевых действий будет исчисляться в размере 1% от среднесписочной численности работников.

Также парламентарии приняли решение о предоставлении бойцам спецоперации права на льготную газификацию.