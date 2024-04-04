На Запорожской АЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Согласно сообщению, высоковольтная линия энергоснабжения «Феросплавная-1» отключилась 4 апреля в 10:06 по мск. Причины произошедшего уточняются.

В пресс-службе ЗАЭС добавили, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых природных значений.

22 марта отключалась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», обеспечивавшая электроснабжение Запорожской АЭС.

20 февраля ЗАЭС отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), это было сделано из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»). Причину отключения выявили не сразу, а украинский сетевой оператор заверил сотрудников ЗАЭС, что работы на линии продолжаются.

28 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что в настоящее время агентство не ожидает возникновения каких-либо ситуаций на ЗАЭС, угрожающих общественной безопасности.

Ранее Мишустин назначил Владислава Исаева генеральным директором Запорожской АЭС.