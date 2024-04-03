Министр обороны Франции в разговоре с Шойгу осудил теракт в «Крокусе»

Глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекорню поговорил по телефону с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского военного ведомства.
В числе других вопросов стороны коснулись теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».
«В ходе разговора Лекорню решительно осудил теракт, произошедший в Подмосковье», — отметили в сообщении.
Французский министр обороны выразил солидарность с семьями, потерявшими близких. Лекорню также обратил внимание на готовность Франции к сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Он поддержал расширение двусторонних обменов для усиления эффективности «противодействия этой угрозе».
Глава минобороны Франции особо отметил, что Париж не располагает никакими данными о связи теракта в «Крокусе» с Украиной.
До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» есть украинский и американский следы.
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